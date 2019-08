Türkiye Gazetesi

Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar sektörlerinin önemli şirketlerinden Petrol Ofisi ve Türkiye'nin önemli futbol kulüplerinden Altınordu’nun 2017 yılında başlayan 'Yol Arkadaşlığı'nın dünü, bugünü ve yarınları, TSYD’nin ev sahipliğinde düzenlenen özel bir buluşma ile anlatıldı.

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye futbolunda alt yapının önemine ve bu alanda Petrol Ofisi ile Altınordu FK iş birliğinin örnek teşkil ettiğine vurgu yaptı. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper ve Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise Melih Gümüşbıçak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen, renkli ve samimi bir sohbet ortamında, bu güzide ‘yol arkadaşlığı’na ilişkin detayları anlattı.

Levent’teki TSYD Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşma, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik’in de aralarında bulunduğu spor dünyası ve basınından yaklaşık 150 önemli ismi bir araya getirdi.

Aynı felsefenin ve hedeflerin paylaşıldığı bir ‘Yol Arkadaşlığı’

Altınordu ile görüşmelerin sadece 3 gün sürdüğünü ve Petrol Ofisi CEO’su olarak ilk resmi imzasını bu sözleşmeye attığını dile getiren Selim Şiper, "Altınordu da, Petrol Ofisi de, ülkemizin köklü, alanlarında lider ve Türkiye’nin geleceğini düşünen kuruluşları. Farklı alanlarda faaliyet gösterseler de aynı felsefeyi benimsemiş, aynı yaklaşımlara sahip, aynı yönde ilerleyen ve benzer hedefleri olan iki kuruluştan bahsediyoruz. Dolayısıyla Petrol Ofisi olarak, Altınordu FK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, alışılagelmiş bir sponsorluğun dışında, büyük bir uyum ve sinerji ile sürdürdüğümüz ‘yol arkadaşlığı’ olarak görüyoruz. Bu, popülist başarılardan uzak, Türkiye’nin, futbolumuzun, sporumuzun geleceğine yönelik, güçlü ve sağlam adımlar atılan bir ‘Yol Arkadaşlığı’” diyerek, bu iş birliğini daha uzun yıllar sürdürmeyi arzuladıklarını belirtti.

"Bu toprakların çocukları için her şeye değer"

Altınordu Futbol Kulübü’nün ana sloganının "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” olduğunu hatırlatan Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan da "Altınordu organizasyonundaki her birey için 'iyi' olmak önceliklidir ve bu kavram sadece futbolcu ile ilgili değildir. Bu toprakların çocuklarına örnek olabilmek amacıyla birlikte yürüyeceğimiz dostlarımızın da iyi olmasına özen göstermek zorundayız. Petrol Ofisi, bu nedenle bizim can dostumuzdur, yol arkadaşımızdır. Bizim için Petrol Ofisi, sadece A Takım formasının önüne basılı bir arma değildir. Petrol Ofisi için de Altınordu formasının, bir tanıtım mecrası olmadığını çok net biliyoruz. Altınordu ve Petrol Ofisi, "Bu toprakların çocukları için her şeye değer" diyerek yola çıkan iki dosttur. Başta Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper olmak üzere, tüm Petrol Ofisi ailesine, bu toprakların çocukları adına çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.