Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplanan fonlar yüzde 22 yükselişle 18,4 milyar TL oldu. Kullandırılan fonların toplamı da 34,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir “41 ilde 84 şubeye ulaştık. Kira sertifikası ihraçlarımız, 6.5 milyar TL’yi buldu. KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve uygun şartlarda kullandırılması noktasında faaliyetimiz sürüyor. 2019 yılının ikinci çeyreğinde imzalanan protokoller kapsamında, KOBİ müşterilerimize 27 milyon TL finansman desteği sağlanmıştır. Ülkemizin üretim ve ticaret ekosisteminde önemli yeri olan KOBİ’lerimize desteklerimizi bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz” diye konuştu.