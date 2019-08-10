Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye’nin 81 ilindeki 13 bin akaryakıt istasyonunu cep telefonu uygulamasına dâhil eden yazılımla anlık fiyat listelerine yer veriliyor, istasyonlardaki market, mescid, restoran ve tuvaletlerin kalitesi planlanıyor. Böylece yazılımı yükleyenler ihtiyaçlarına en uygun, en iyi fiyatı veren istasyonu seçerek tasarruf edebiliyor. Tır şoförleri için duş ve berber hizmetli istasyonlar da tarif ediliyor. BenzinLitre’nin Pazarlama Direktörü Berin Yıldırım, uygulamanın kısa sürede 85 bin sürücü tarafından kullanılmaya başlandığını belirterek “Amaç sürücüleri gördükleri istasyona değil, doğru istasyona yönlendirmek. Bu sayede depoda 50 TL tasarruf mümkün” diyor.

SIRADA SESLİ TARİF VAR

Uygulamada navigasyon özelliği de var ancak sesli yönlendirme için çalışmalar da devam ediyor. Düzenli istasyon ziyaretleri yaptıklarını, bunun için 80 bin kilometre yol yaptıklarını söyleyen Yıldırım “Sonbaharda Almanya’ya gideceğiz. Büyük bir Alman firmanın yaptığı start-up yarışmasını kazandık, firmanın Almanya merkezine davet edildik. Firmanın know-how’ı ve iş birliği bizi farklı noktaya taşıyacak. Aynı zamanda Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile çalışıyoruz. İstasyonlarda uygulama üzerinden ortak ödeme imkânı sağlayacak sistem üzerinde görüşüyoruz. QR kod ile ödeme için çözüm önerisi sunduk. Bu sistem hayata geçerse ‘sadakat kart’lı ekstra indirimler de gündeme gelecek” dedi.