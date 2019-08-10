Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan “Her ne kadar 2022 yılında hizmete alacağımızı söylesek de inşallah gelecek yıl ekim ayında hizmete açacak şekilde iş programımızı güncelledik” dedi. Şu anda günlük 242 ağır iş makinesi ile 120 ton taş dolgu yapıldığını söyleyen Bakan Turhan “32 milyon ton üzerinde taş dolgusunu tamamlamış durumdayız. Ve havalimanımızın en önemli kısmı olan taş dolgu mendireğin yüzde 64’ü bitmiş durumda. Havalimanı altyapı tesisleri inşaatının tamamı düşünüldüğünde ise projenin yüzde 40’ına yakınını tamamlamış bulunuyoruz. Daha da önemlisi pistin, apronun ve taksi yolunun yapımına da bu yıl kasım ayında tamamlıyoruz. Üst yapı tesislerini de altyapısı ile eşzamanlı olarak yapacağız. 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çünkü bu havalimanı, Rize ve Artvin’in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Doğu Karadeniz bölgesinde hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanmasına da katkı sunacak” diye konuştu.