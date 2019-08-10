Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom'un, yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle geliştirdiği platform özellikli milli dijital klavyesi TAMBU, hazırladığı Türk usulü emojileri yeni hareketli çıkartmalarla zenginleştiriyor. Kurban Bayramı'na özel olarak hazırladığı beş yeni hareketli çıkartmayı platforma ekleyen TAMBU, kullanıcılarına sevdiklerinin bayramını kutlamak için yeni ve neşeli alternatifler sunduğunu duyurdu.

"TAMBU yerli ve milli içerikleriyle Türk kültürüne hitap ediyor, halkımızın hislerine tercüman oluyor"

TAMBU ayrıca Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı; 'Bayramda El Öpme', 'Bayramda Biz', 'Bayramda Küslük Olmaz' ile 'Bayramda Evdeyiz' hareketli çıkartmalarını bu bayramda da kullanıma sundu. TAMBU'nun kişiselleştirilmiş temaları ve daha birçok renkli özelliği bir arada sunduğunu belirten Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir, "TAMBU modern ve uluslararası bir platform olmakla birlikte güçlü, yerli ve milli içerikleriyle Türk kültürüne hitap ediyor, halkımızın hislerine tercüman oluyor. Özel günlere özgü hareketli çıkartmalar üretmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Kurban Bayramı'na özel uygun içerikler hazırladık" dedi.

En çok kullanılan içerik: 'Türk bayrağı'

Türkiye'nin milli klavyesi TAMBU'nun, iki yıl gibi kısa bir sürede 10 milyon indirilme sayısına yaklaştığını ve Türkiye'nin en çok indirilen dijital klavyesi olmayı başardığını vurgulayan Demir, "TAMBU'nun akıllı klavyeler arasında öncü ve yenilikçi araç çubuğu 17,9 milyar defa görüntülendi. TAMBU içeriği (orijinal çıkartmalar, Tivibu Gif, atasözleri, Unicode emoji, yerel temalar) 275 milyon kere keşfedilip paylaşıldı. TAMBU'nun en fazla indirildiği şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir olurken en çok, 1,2 milyon kişinin yüklediği ‘Ay-Yıldız' teması tercih edildi. En çok kullanılan içerik ise Türk bayrağı oldu. TAMBU uygulaması (araç çubuğu, klavye ve ana uygulama) üzerinden toplamda 45,1 milyar etkileşim sağlandı" bilgilerini verdi.