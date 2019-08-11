Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turlara en büyük ilgiyi; Çin, Kore ve Güney Amerika’dan gelen turistler gösteriyor. Voyager Balloons’un sahiplerinden Tevfik Ölmez, “Son zamanlarda Kapadokya’da balona olan ilgi artıyor. Dünyadaki en iyi uçuşlar bu bölgede yapılıyor. Dünya ile kıyaslandığı zaman da, en ucuz balon uçuşları Kapadokya’da... Örneğin ABD’de 350 dolar, Kenya’da 600 dolar, Avrupa’da 350 auro, Miamar’da 330 dolar... Kapadokya’da balon fiyatları tur programına göre değişiyor. 150 ila 230 avro arasında seyrediyor” dedi.