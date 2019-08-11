Turlara en büyük ilgiyi; Çin, Kore ve Güney Amerika’dan gelen turistler gösteriyor. Voyager Balloons’un sahiplerinden Tevfik Ölmez, “Son zamanlarda Kapadokya’da balona olan ilgi artıyor. Dünyadaki en iyi uçuşlar bu bölgede yapılıyor. Dünya ile kıyaslandığı zaman da, en ucuz balon uçuşları Kapadokya’da... Örneğin ABD’de 350 dolar, Kenya’da 600 dolar, Avrupa’da 350 auro, Miamar’da 330 dolar... Kapadokya’da balon fiyatları tur programına göre değişiyor. 150 ila 230 avro arasında seyrediyor” dedi.
En ucuz balon
11.08.2019 - 03:21 | Son Güncelleme: 11.08.2019 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, sabahın ilk ışıkları ile birlikte yapılan sıcak hava balon turlarının, “dünyanın en ucuzu” olduğu ifade edildi.
Etiketler : Kapadokya,balon,
643195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/643195.aspx
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