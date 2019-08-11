Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Strateji geliştirme ve danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners’in Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu, ürün puanlamasının giderek ön plana çıktığını belirterek, “Dünyada tüketicilerin yüzde 71’i ürün puanlamalarını önemli ya da çok önemli buluyor. Bu oran Türkiye’de yüzde 91’e çıkmış durumda” dedi. Müşterilerin, pazarlama mesajlarına daha az güvendiği, güç dengesinin giderek tüketici lehine kaydığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Terzioğlu “Şirketlerin, artık ürünlerini olduğunun dışında gösterme şansı yok. Çünkü tüketiciler, puanlama doğrultusunda ihtiyaçlarına uygun ürünü seçiyorlar. Bu durum, tüketicilerin satın alma ve ödeme isteğini doğrudan şekillendiriyor. Puanı düşük olan veya hiç yorumu olmayan ürünler, müşterilerin de gözünden düşüyor” diye konuştu.