Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede üretim yapmak için bir araya gelen Halit Yegin ile Hamdi Kılıç, bir süre önce Kaymakamlığın tahsis ettiği 8 bin metrekarelik alanda, Panorama Tekstil adını verdikleri atölye kurdu. Burada ünlü markalar için fason üretim yapan girişimciler, İŞ-KUR’dan aldıkları destekle 130 kişiye istihdam da sağladı. Halit Yegin, atölyede istihdam edilen personelin yüzde 99’unun kadınlardan oluştuğunu belirterek “Resmî kurumların tamamı bizlere yardımcı oldu. İnsanlara yararlı olmaya çalışıyoruz. Fas’a ürün görderiyoruz. Hedefimiz, üretimi artırarak birçok ülkeye ihracat yapmak ve personel sayımızı da 300’e çıkarmak” diye konuştu.