Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizin en önemli tasarruf araçlarından biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) büyümeye devam ediyor. 1 Ocak 2013 tarihinde devlet katkısının hayata geçirilmesiyle beraber büyük ivme kazanan BES, kritik bir aşamayı daha geçti. Emeklilik Gözetim Merkezinin yayınladığı 12 Temmuz tarihli son rakamlara göre; devlet katkısıyla beraber BES fonlarındaki birikim miktarı 100 milyar lirayı aştı. Devlet katkısı hariç fon büyüklüğü de, 86 milyar 836 milyon lira olarak gerçekleşti. Toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 800 bin kişiyi buldu. Geçtiğimiz ay açıklanan On Birinci Kalkınma Planı’nda, BES’le ilgili önemli reformlara da yer verildi. Bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu, Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre edilecek. Böylece çok daha büyük bir fon ortaya çıkacak.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek “Türkiye’de BES, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile tüm çalışanların geleceklerini planladıkları bir yapı hâline geldi. Kamu teşviki ile yatırdığınız her 100 TL’ye, devlet de 25 TL katkıda bulunuyor. Emeklilik günlerinize bugünden, benzeri bulunmayan bir yatırım yapabiliyorsunuz. SGK’yı tamamlayan BES ile, 18 yaş üstü çocuklarınızın geleceğini de güvence altına alabilirsiniz” dedi. Ayhan Sincek; yakın zamanda kıdem tazminatı yönetiminin sisteme dahil olmasının planlandığını “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” adı altında yeni bir döneme girilmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi: Kıdem tazminatının bir fon aracılığıyla yönetilmesi, OKS’de yaş sınırının kaldırılması, acil ihtiyaçların sistemden çıkmadan karşılanması ve işveren katkısının artırılması gibi pek çok düzenlemeyle emeklilikte daha entegre bir yapıya geçiliyor. Tasarrufların yönetiminin BES üzerinden yapılması ile insanlar; birikimleri üzerinde daha fazla söz sahibi olacaklar. Daha fazla biriktirme imkânına kavuşacaklar. Ayrıca bu sayede ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yerli kaynağın da sağlanmış olacağını umuyoruz. BES, kişisel geleceğinizin güvencesi, ülke ekonomisinin de dinamosu olacak.

Erken giren çok kazanacak

Günümüzün en uygun tasarruf aracının BES olduğunu aktaran Ayhan Sincek “BES, geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif. Aylık katkı paylarının yanı sıra, elde kalan paraları da dönem dışında bireysel emeklilik hesabınıza ek katkı payı olarak aktarıp, buradaki tasarrufunuzu ve kazancınızı artırabilirsiniz. BES, küçük birikimlerle uzun vadede büyük tasarruflara ulaşmak isteyenler için en uygun tercih. Ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli plan yapmak ve geleceği düşünmek. Özellikle gençlerin erkenden BES’e katılmasını öneriyorum. Sunduğumuz gelişmiş teknolojik altyapı sayesinde kişiler, biriken paralarını cep telefonundan anlık takip edebilir. Düzenli olarak yayınladığımız fon bültenlerinden bilgi alarak, altın ve döviz fonları dâhil, istedikleri fonu tercih edip yine cep uygulaması üzerinden fon değişikliği yapabilirler. Bu sayede tasarruflardan maksimum kazanç elde etmek mümkün” dedi.