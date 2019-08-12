Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazır giyim markası DeFacto ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle hayata geçirilen Kumaştan Hayaller sosyal sorumluluk projesi, kanser tedavisi gören çocuklara umut oluyor.

Marka, vakıfla birlikte başlattığı Kumaştan Hayaller projesiyle, üretim fazlası kumaşlar ve aksesuarları değerlendirerek gelir oluşturuyor. Bu kumaş ve aksesuarlar meslek lisesi öğrencilerinin elinde yeniden hayat bulurken, ortaya çıkan ürünler markanın mağazalarında satışa sunuluyor ve elde edilen gelirle KAÇUV projeleri destekleniyor. Bu proje eş zamanlı olarak, kullanılmayan veya üretim fazlası kalan kumaş ve aksesuarın geri dönüşümünü sağlayarak bir fayda daha sağlıyor.

Proje nasıl ilerliyor?



Söz konusu giyim markasının fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, protokol imzalanan il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiliyor. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor. Markanın Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarında satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirle KAÇUV projeleri destekleniyor.

Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirmek istediklerini dile getiren DeFacto CFO'su Önder Şenol “Kumaştan Hayaller projesinin sahip olduğu misyon nedeniyle bu anlamda örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Bir yandan kanser tedavisi gören çocuklarımız için farkındalık oluştururken diğer yandan kız çocuklarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca kullanılmayan veya üretim fazlası kalan kumaş ve aksesuarın geri dönüşümünü de sağlayarak çevreyi koruyoruz” dedi.

Proje BM'de tanıtıldı



Ses getiren proje bu yıl Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası platformda adını duyurdu. Önder Şenol etkiyi şöyle anlattı: “Mart ayında Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadın Girişimcileri Güçlendirme panelinde projemizi tüm detaylarıyla anlattık. Yine 5-7 Temmuz tarihlerinde Avusturalya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu'da (Women Economic Forum / WEF) Kumaştan Hayaller projemizden beş farklı oturumda bahsettik. Kız çocuklarımızın ürettiği çantaları katılımcılara dağıttık ve çok büyük ilgi gördü. Ayrıca bu forumda ‘Kadının Güçlendirilmesi'ne olan katkımızla da ödüllendirilmenin mutluluğunu yaşadık.”

Şenol,”Peki, her yıl yaklaşık 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulan, nükseden hastalıklarla beraber bu sayının 5 bine yaklaştığı Türkiye'de DeFacto'nun Kumaştan Hayaller projesi ne gibi bir etki oluştu? Kumaştan Hayaller projesi maddi sorunlar nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlanması bakımından büyük önem taşıyor. Ayrıca projeye destek veren okullardaki kız öğrenciler kendilerine sağlanan kumaş ve aksesuar gibi ürünler sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu temel yeterliliklere sahip olma imkanına kavuşuyor. Bu sayede mesleğin gerektirdiği genel ve özel bilgi birikimlerine sahip, sorumlu, nitelikli iş gücüne dönüşüyorlar. Hatırlatmakta fayda var; bir ülkenin sürdürülebilir olarak kalkınmasının yolu cinsiyet eşitliği, kız çocuklarının konumunun güçlenmesi ve kamu hizmetlerine erişim gibi sorunlarını çözmüş olmasından geçiyor. Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de ülke de güçlü olur. Dolayısıyla Kumaştan Hayaller projesi sağlık ve eğitim alanında eş zamanlı olarak bir farkındalık oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500'den fazla mağazasıyla büyümesini sürdüren DeFacto, Kumaştan Hayaller projesi için bugüne kadar İstanbul, Kocaeli, Balıkesir Edremit, Tekirdağ Kapaklı, Van gibi il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle protokol imzaladı. Şirketin CFO'su Önder Şenol heyecanlarını “İstanbul ve Balıkesir'deki bir AVM'deki mağazalarımızda özel stantlar kurarak ürün satışlarına başladık. Büyük hayaller ile yola çıktık ve coşkulu bir şekilde devam ediyoruz” ifadeleriyle anlattı.