Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, varılan anlaşmayla ilgili rakamları açıklarken şu bilgileri verdi:

“Brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına, brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. İşçilerimizin ücretlerine 2019’un ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci 6 ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçilerimiz ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19’a ulaşmış olacak. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 ve ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecek.”

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Bakan Selçuk’un söylenmesi gereken her şeyi söylediğini ifade ederek, “Benim söyleyecek bir şeyim yok. Hayırlısı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü taraflarca imzalandı.

Atalay, imzanın ardından salon çıkışında gazetecilerin “Bu süreçte Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü?” sorusuna, “Cumhurbaşkanı ile görüşmesem bu rakamı vermezlerdi, yüzde 8 olmazdı yani. 150 lirayı da yüzde 8’i de onunla konuştuk” cevabını verdi.

TALEP VE TEKLİF NEYDİ?

Türk-İş, masaya oturmadan önce en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

Hükümet ise ücreti 3 bin 500 lira ve altında olanlar için 60 lira artış, 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 teklif etmişti. Türk-İş reddedince teklifi önce yüzde 6+4’e, ardından da yüzde 7+4’e yükseltti. Hükümetin, 2020 için de ücret zammı teklifi, yüzde 3+3 ve enflasyon farkıydı.