Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PARAYI ALAN KAYBOLUYOR

İstanbul Havalimanının yapım ve 25 yıl işletmesini yapan İGA, havaalanının hizmete girmesinin ardından ihtiyaca göre personel alımını sürdürüyor. Toplamda 225 bin kişiye istihdam sağlayacak havaalanında mağazalar ile yiyecek-içecek hizmetleri için çok sayıda eleman arandığından sık sık ilana çıkılıyor. Bunu gören dolandırıcılar İGA’nın isim ve resmi internet sitesi görüntülerini kullanarak ilan veriyor. Başvuranlara ise belirtilen miktarda parayı hesaba yatırdıktan sonra, sınav için çağrılacağını söylüyor. İş sahibi olacağını umut eden kişi ise hemen parayı yatırıp beklemeye başlıyor. Bu durumu gelen şikayetlerden sonra fark eden İGA Havalimanı İşletmesi, bir bilgilendirme yayınladı ve “Son günlerde bazı sosyal mecra ve internet sitesinde iş sağlanacağı vaadiyle bir takım asılsız ilanlar yayınlanıyor. İşe başlama garantisiyle başvuru alındığı, adaylardan ‘hizmet bedeli’ ve benzeri isimlerde ücret istendiği belitilen açıklamada “İş ilanlarımız bir web sitesi üzerinden alınır. Hiçbir aday için işe başlama garantisi verilmez. Başvuruların alınması veya adaylarla görüşme sürecinin hiçbir aşamasında adaylardan herhangi bir isim altında ücret ve ödeme talep edilmez. Kargo yoluyla adaylara belge gönderimi de yapılmaz” ifadesi kullanıldı. Şirket ayrıca bu tür ilan verenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek çalışma niyeti olan tüm adayların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması tavsiye edildi.

SONUÇ İÇİN SUÇA ORTAK

Diğer vaka ise son günlerde lise ve üniversite giriş sınavlarına ilişkin sonuç, okula yerleştirme, ek kontenjan, kamuya personel alımı gibi alanlarda bilgi yayınlayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile ilgili olarak ortaya çıktı. Bu önemli kurumun internet sitesini kopyalayanlar, gerçeği ‘www.osym.gov.tr’ olan siteyi ‘www.osymm.co’ veya ‘www.osyym.com’ şeklinde değiştirerek kullanıcıların bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. bilişimciler Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Dumankaya “İşlem yapacağınız kurumun adını kendiniz yazın, arama motorunda çıkan sitelere tıklamayın. Siber dolandırıcılar, sınav sonuç ekranına bilgilerini giren kişinin heyecanını ve bu heyecanın tetiklediği dikkatsizliği kullanıyor. Bir link kullanarak siteye girmek istiyorsak çok dikkatli olmalıyız” diyor. Dijital iletişim uzmanı Huzeyfe Erdinç de “Hackerlar ve kişisel veriler üzerinden para kazanmak isteyen art niyetli kişiler gündemi yakından takip ediyorlar. ‘ÖSYM sonuçları açıkladı’ gibi başlıkları e-posta aracılığıyla paylaşıyor. Onlara tıkladığınızda ise bilgilerinizi ele geçiriyorlar” dedi. Erdinç’in verdiği bilgiye göre bilgileri ele geçiren siber korsanlar o kişinin hesabını boşaltmaktan, adına sahte şirket kurmaya kadar çok şey yapabiliyor. Erdinç, “Güvenilir linklerin başında mutlaka “https://” yazısı çıkmalı. Benim başıma gelmez demeyin. Kredi kartı, kimlik bilgisi çalınır, adınıza suç şirketi kurulur, telefon alınır, suçlu duruma düşersiniz” diyor.