24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yukarı yönlü seyrediyor. Gram altın yüzde 0,49'luk yükselişle 271 liradan satılıyor. Gram altındaki yukarı ivme sonucu çeyrek altının satış fiyatı ise 445 lira oldu.
1 Gram altın kaç TL? 1 Gram altın ne kadar?
13.08.2019 - 09:31 | Son Güncelleme: 13.08.2019 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gram altının satış fiyatı yüzde 0,49'luk yükselişle 271 lira oldu.
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643523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/643523.aspx
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