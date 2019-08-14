Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Global firmaların yanı sıra Türkiye’nin 500 büyük sanayi firmasına hizmet veren firma, otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik, tekstil, madencilik, inşaat, havacılık ve savunma sanayii gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunuyor. Son dört yıldır yüzde 100 büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Okyanus Teknoloji CEO’su M. Rifat Ok “ABD, Fransa, Suudi Arabistan, Kanada, Hindistan ve Katar başta olmak üzere 25 ülkeye iş ortaklarımızla birlikte ihracat gerçekleştiriyoruz. 2020 için hedef pazarları arasında Güney Afrika, Afrika ve Kuzey Avrupa ülkeleri var” dedi. Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk teknoloji şirketi olduklarını vurgulayan Ok “Şimdi de yeni bir girişime adım atarak Litum Teknoloji ile ortak bir yapay zekâ (AI) şirketi kurduk. Resolution AI adlı şirketimiz ile bugüne kadar endüstriyel IoT ve RFID çözümleri sunan Wipelot sistemimizle topladığımız verileri değerlendirilip anlamlandırılarak firmalar için çok daha yüksek katma değerli hâle getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.