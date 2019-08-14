Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin 1 Eylül’den itibaren Çin hazır giyim ürünlerine yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulama kararının ardından siparişler Türkiye’ye kaymaya başladı. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, daha şimdiden gelmeye başlayan ekstra siparişlerle 2018’de 595 milyon dolar olan ABD’ye hazır giyim ihracatını bu yıl 700 milyon dolara çıkarmayı öngördüklerini bildirdi. Karaca “ABD, dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı. 2018’de 103 milyar dolarla dünya hazır giyim ithalatının yüzde 21’ini tek başına gerçekleştirdi. Türkiye olarak böylesine büyük pazardan ne yazık ki istediğimiz payı alamıyoruz. 2018’de ABD’ye 595 milyon dolar düzeyinde bir ihracatımız var. Son beş senedir üst üste bir artış trendi yakalamakla birlikte henüz istediğimiz seviyede değiliz. 2019’un ilk yedi ayında da geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızda yüzde 7,1 artış var. ABD, 1 Eylül’den itibaren en büyük tedarikçisi konumundaki Çin’den ithal edeceği hazır giyim ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacak. Biz bu durumu fırsata çevirmek istiyoruz. Nitekim daha şimdiden ABD’den gelen siparişlerde bir artış gözlemliyoruz. Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki beş ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD’ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum” dedi.

Türkiye’nin 2005’ten önce ABD’ye hazır giyim ihracatının 1,5 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Karaca, kotaların kaldırılması ile pazarda çok ciddi kan kaybı yaşadıklarını hatırlattı. Özkan Karaca, “İHKİB olarak en kısa zamanda yeniden aynı rakamları yakalamak için çalışıyoruz. İHKİB öncülüğünde milli katılım düzenlediğimiz Magic Show’u tıpkı öncekilerde olduğu gibi tanıtım için yine çok etkili kullandık. Sonuçlarını da en kısa zamanda alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



Las Vegas’ta Türk şovu

Özkan Karaca, ABD’nin Las Vegas şehrinde 11 - 14 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük hazır giyim fuarlarından biri olan Magic Show’a katılan Türk firmalarının dünyanın dört bir yanından gelen alıcıların yoğun ilgisi ile karşılaştığını bildirdi.