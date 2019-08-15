Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılın ilk yarısında Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildiğini belirterek “İlk 6 aylık veriler, 2019’u sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada tamamlayacağımıza işaret ediyor” dedi. Benzer bir tablonun tescil sayılarında da görüldüğüne dikkati çeken Varank, ocak-haziran döneminde bin 152 patent, 307 faydalı model tescilinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Varank, başvuru sayılarındaki gelişimde Ar-Ge’ye yatırım yapan kuruluşların önemine değinerek, şunları kaydetti: “Önceki yıllarda büyük sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu yerli patent başvuru sayıları, bu yılın ilk 6 ayında özellikle KOBİ’lerin ve üniversitelerin de katkısıyla daha geniş bir tabana yayıldı. Geçtiğimiz yıllarda ilk 10’da yer alan firmaların başvuru sayılarında bir miktar düşüş olmasına karşın toplam başvuru sayısı korundu. Bu durum, daha fazla firmamızın yenilik yapma eğiliminde olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli.” TÜRKPATENT verilerine göre, Arçelik 150 başvuruyla birinci, Turkcell 70 başvuruyla ikinci, Mercedes-Benz Türk ve Vestel Elektronik 30’ar başvuruyla üçüncü sırada yer aldı.