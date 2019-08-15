Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olan kaplıcalara hem vatandaşların hem de yabancı konukların talebinin giderek arttığına işaret eden Koca, termal suların doğal tedavi edici özelliklerinin yanı sıra, modern hayatın akışından uzaklaşmak için tercih edildiğini kaydetti. Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, üç ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), beş ilimizde ise sekiz peloid (çamur) tesisi, Bakanlığın izniyle hizmet veriyor. En çok tesise sahip üç ilimiz, sırasıyla Ankara, Bursa ve Afyon... Bakan Koca, “Bugün kaplıca tesislerinin sağlık standartları, Bakanlığımızın Tıbbi Değerlendirme Kurulu tarafından inceleniyor ve şifalı özellikleri belirleniyor. Tesis izni Bakanlığımız tarafından verilen ve işletmesi sürekli denetlenen kaplıcalar, aynı zamanda elektronik ortamda takip ediliyor ve veriler güncelleniyor” dedi.