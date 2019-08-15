Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları son yatay şekilde seyrediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 272 lira bandında seyrediyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS 2019

GRAM ALTIN: 272,81 TL'den alınırken, 272,86 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 423,09 TL'den alınırken, 432,68 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 843,20 TL'den alınıyor ve 865,13 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.740,00 TL'den alınıyor, 1.766,00 TL'den satılıyor.