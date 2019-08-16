Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA- Ticaret Bakanlığının verilerine göre; bu sene 9 Ağustos’a kadar tüketici hakem heyetlerine toplamda 325 bin 265 başvuru yapıldı. Aynı dönemde heyetler tarafından 343 bin 7 başvuru karara bağlandı. Alınan kararların yaklaşık yüzde 62’si tüketici lehine sonuçlandı. En çok şikâyet, perakende ticaret sektöründen geldi. Bu sektörle ilgili yapılan başvurular 155 bin 145’i buldu. Perakende sektörünü 77 bin 880 başvuru ile finansal hizmetler, 41 bin 123 ile abonelik hizmetleri takip etti. Bu arada sadece “e-Devlet” üzerinden tüketici hakem heyetlerine gelen başvuru sayısı 77 bine yaklaştı.