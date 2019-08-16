Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,1 artarak 93,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 37,6 artarak 83,5 milyar lira oldu. Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, yüzde 19,5 yükselerek 496,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,7 artışla 565,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 9,9 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 68,7 milyar lira açık verdi. Yedi aylık dönemde vergi gelirleri, yüzde 4,8 artışla 366 milyar 65 milyon lira olarak gerçekleşti.