Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı geride kalsa da vatandaşların büyük çoğunluğu tatillerine devam ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde otel dolulukları, yüzde 100’e yakın seyrediyor. Dünyaca meşhur Konyaaltı plajları, turkuaz rengiyle etkileyici Kaş, tarihi dokusuyla dikkati çeken Kemer Faselis, doğal güzelliğe sahip Gazipaşa Kral Koyu ve Alanya’daki Kleopatra Plajı, yerli turistlerin akın ettiği yerlerin başında geliyor. Nüfusu 4 bin olan Muğla’nın Ula ilçesinde de günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı. Günübirlik tekne turlarında tam doluluk sağlandı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de binlerce yerli turist tatilini geçiriyor.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, sadece bayram tatilinde tüm otellerin tam kapasite ile dolduğunu, 450 bin civarında konaklama yapıldığını söyledi. Atmaca “Ülke genelinde iyi bir Kurban Bayramı geçirdik. Aldığımız son verilere göre 10 milyon insan seyahat etti. Bunların 4,5 milyonu sahil kesimlerine gitti. 35 milyar liralık ekonomi ortaya çıktı. Bu da bizi mutlu etti” dedi.



Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da, Kurban Bayramı’nın, dış pazar talebinin zirvede olduğu bir döneme denk geldiğini belirterek “Beş günlük tatilde 600 bine yakın yabancı, 100 bin civarında da iç pazardan olmak üzere, sadece Antalya’da 700 bin kişilik turizm hareketi yaşandı” diye konuştu.



Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, tatilcilerin Akyaka Mahallesi’nde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayarak “Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırladık. Kazançlı bir bayram oldu” derken Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, sadece otellerin değil bölge esnafının da yüzünün güldüğünü söyledi.



Bu arada İstanbul’a yakınlığıyla öne çıkan Edremit Körfezi de, bayramda tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer aldı. Altınoluk, Akçay, Ayvalık ve Cunda adasında 34 plakalı araçlar yoğunluğa sebep oldu. Zaman zaman İstanbul’u aratmayan trafik manzaraları da yaşandı.