Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşların uygun maliyetli ve uygun fiyatlı konut arayışında ise en uygun fiyatlı evlerin Esenyurt ve Arnavutköy’de olduğu görülüyor. Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa’nın araştırmasına göre, İstanbul’da en düşük fiyatlı konutları Esenyurt’ta bulunuyor. Metrekare fiyatı ortalama 2 bin 209 lira olan Esenyurt’u 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe, 2 bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409 lirayla Avcılar, 2 bin 493 lirayla Sultanbeyli takip ediyor. En pahalı konutlar ise Beşiktaş’ta yer alıyor. Bu ilçede ortalama metrekare fiyatları 10 bin 632 liraya kadar yükselirken, Beşiktaş’ı 9 bin 195 lirayla Sarıyer, 8 bin 407 lirayla Bakırköy, 7 bin 94 liraya Kadıköy, 7 bin 69 lirayla Beykoz, 6 bin 224 lirayla Adalar, 5 bin 841 lirayla Beyoğlu, 5 bin 212 lirayla Şişli izliyor. Ortalama metrekare fiyatları Üsküdar’da 4 bin 619 lira, Ataşehir’de 4 bin 541 lira, Zeytinburnu’nda 4 bin 268 lira, Fatih’te 3 bin 946 lira, Maltepe’de 3 bin 783 lira, Eyüpsultan’da 3 bin 653 lira, Şile’de 3 bin 650 lira, Kâğıthane’de 3 bin 645 lira, Başakşehir’de 3 bin 586 lira, Küçükçekmece’de 3 bin 524 lira şeklinde.