Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolarda yıllardır devam eden yükseliş eğilimi, son haftalarda belirgin şekilde yatay bir trende döndü. Artık her yükselişin satış fırsatı olarak görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Şüphesiz bu gelişmede, ABD Başkanı Trump’ın dünyada daha rekabetçi (zayıf) dolar istemesi ve bunun için sürekli FED’e faiz indirimi baskısı yapması etkili oluyor. Ticaret savaşları başta olmak üzere, küresel ekonomiyi yavaşlatan birçok unsur da dövizdeki zayıf seyri destekliyor. Bununla birlikte içeride enflasyonun düşüş trendine girmesi ve faiz oranlarının hissedilir biçimde gerilemesi, tüketici güvenini artırıyor. Bütün bunlar “artık doların daha durağan seyredeceği” beklentisini, tasarruf sahiplerinin nezdinde de güçlendirdi. 26 Temmuz haftasında yurtiçi yerleşiklerin 186,7 milyar dolara dayanan yabancı para mevduatı, 185 milyar dolar sınırına geriledi.

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Can Pamir, son dönemde dövizdeki düşüşün bireysel satışlardan kaynaklandığını söyledi. Can Pamir “Geçen sene o panik sırasında dolar almış olanların, artık yavaş yavaş normal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ellerindeki dövizlerini bozdurduklarını düşünüyorum. İkinci etken de, bizim şu an cari fazla veriyor olmamız. Yani döviz ihtiyacımız da azalıyor” dedi. ABD ve Avrupa merkez bankalarının faizi düşürecek şekilde hareket ediyor olmasının, ekonomi yönetimi ve tüketiciyi cesaretlendirmeye başladığını anlatan Pamir, “FED 0.25 puan faiz düşürdü. Biz, 4.25 puan indirdik. Dövizin de faizi düşüyor. Bu etkiyle de dövizden kaçış söz konusu. Bundan sonra merkez bankalarının ne kadar faiz indireceğine, nasıl bir yol izleyeceğine bakılacak. Bu arada ABD-Çin ticaret savaşı, Türkiye’yi olumlu etkiliyor. İkame malların Türkiye’den alınması söz konusu olabilir” şeklinde konuştu.



‘Merkez’ler altına kaçıyor

Çin, Rusya ve Polonya başta olmak üzere birçok merkez bankası, dolar satıp altın alıyor. Goldman Sachs Analisti Jeff Currie, “Gelişen piyasalarda merkez bankaları altın alıyor. Çünkü yaptırım ihtimalleri, jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşı riskinden dolayı dolara sahip olmak istemiyorlar” dedi.