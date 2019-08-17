Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı’ndan hizmet alan yolcu sayısının da iç hatlarda 248 bin 613, dış hatlarda 799 bin 664 olmak üzere toplamda 1 milyon 48 bin 277 olduğunu vurgulayan Turhan, “Uçak trafiği de iç hatlarda bin 614, dış hatlarda 5 bin 64 olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı’ndan toplamda 6 bin 678 uçağa hizmet verildi” dedi. Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 270 bin 670 sefer yaparak toplam 4 milyon 163 bin 934 yolcu taşıdığını aktaran Turhan, şöyle devam etti: “Günlük ortalama sefer sayısı, bayram öncesi sefer sayılarına göre yaklaşık yüzde 18 artışla 22 bin 555’e ulaştı. Taşınan yolcu sayısında ve doluluk oranlarında da sefer başına yaklaşık yüzde 18’lik artış gerçekleşti.” Demir yolu tarafında ise YHT’lerle 292 sefer, konvansiyonel trenlerle 150 sefer, bölgesel trenlerle bin 46 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 2 bin 376 sefer gerçekleştirildiğini dile getiren Turhan, toplamda 2,5 milyon yolcunun taşındığına dikkati çekti.



İstanbul Havalimanı uçuş güzergâhını yüzde 8 kısalttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının yüzde 8 kısaldığını söyledi. Keskin, resmî Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı’nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık azalmayla yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor” dedi.