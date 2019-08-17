Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Mesleki eğitimin Türkiye’nin en temel sorunlarından biri olduğunu belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir “İş gücü piyasasında ilkokul mezunları ile üniversite mezunları arasında doldurulmayı bekleyen çok geniş bir boşluk bulunuyor. Bu boşluğun mutlaka doldurulması gerekiyor. Nitelikli bir iş gücüne sahip olmadan küresel ölçekte rekabet edemez, ekonomide verimlilik artışını sağlayamaz, gelir düzeyimizi yükseltemeyiz. Bu nedenle mesleki eğitimi hem ekonominin ihtiyaçlarını hem de küresel rekabet ve teknolojide meydana gelen eğilimleri dikkate alarak planlamalıyız. Mesleki eğitim sistemi sanayinin ihtiyaçlarındaki değişimlere hızlı bir biçimde cevap verebilmeli” dedi.

ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖZEL SEKTÖRLE HAZIRLANMALI

Mesleki eğitimde öğretmenlerin niteliğinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Özdebir “Mesleki eğitimde yer alacak öğretmenlerin en az beş yıl piyasa tecrübesinin olması, yeterliliklerinin tespit edilmesi ve eğitimlerinin buna göre gerçekleştirilmesi yerinde olur. Özel sektör veya çalışma hayatının hangi mesleklerde iş gücüne ihtiyacı olduğu belirlenmeli ve okullarda bu ihtiyaca uygun programlar açılması ve öğretim programlarının özel sektörle birlikte hazırlanması gerekiyor” diye konuştu.

Mesleki eğitimde iki tip insan yetiştirilmesi gerektiğini belirten Özdebir, “Birincisi, her gün aynı işi yapmaktan tatmin olabilecek, bu disiplini almış kalıcı insanlar yetiştirmek. İkincisi ise bu işin nasıl yapıldığını bilen mühendis adayları yetiştirmemiz lazım. Bu iki unsurun ayrı programlar olması en doğrusu. Ankara Sanayi Odası olarak biz bunu hayata geçirdik. 2006 yılından beri Erkunt Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz SİMEP 2017-18 eğitim yılından itibaren 12 yıllık eğitim programı içine alındı. 2012 yılında kurduğumuz ASO Teknik Koleji ise mühendis adayları yetiştirdiğimiz bir program” ifadesini kullandı.