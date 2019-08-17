Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TAB Gıda markaları Sbarro ve Usta Pideci’yi bir araya getiren bu yeni modeli, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 18 ilde 29 restoranda uygulanacak. Girişimciler, özel fırsattan ekim ayı sonuna kadar faydalanabilecek. İtalyan pizzasıyla Türk pidesini bir araya getiren bu yeni model ile girişimcilerin kendi restoranlarının işletmecisi olacağını belirten TAB Gıda Finans ve Franchise Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çetinkaya “Tüm ekipmanların da dâhil olduğu tüm yatırım TAB Gıda’ya ait olacak.Bizim hedefimiz; Sbarro ve Usta Pideci markalarımızın en iyi şekilde temsil edilmesi ve TAB Gıda standartlarına bağlı kalınarak işletilmesi. Bu yeni modele, ailesi ile birlikte işinin başında durabilecek girişimcileri davet ediyoruz’’ dedi.