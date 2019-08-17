Kâğıt, toner ve kurye masraflarından 14 milyon TL tasarruf sağlayan Turkcell, satış sonrası kontrol, saklama gibi hizmetler de eklenince 35 milyon TL’lik ekonomik fayda oluşturdu. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, mağazalarda uçtan uça dijital hizmet verdiklerini belirterek, “Şu anda 1500’e yakın mağazamız ve 4000’e yakın dijital satış noktamız yeni konseptiyle müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Dijital imza teknolojisiyle mağazadaki alışverişlerde kağıtsız, daha az prosedür gerektiren, hızlı ve güvenli alışveriş imkânı sunuluyor. Sayfalarca imza yerine tek imza ile işlemleri bitiriyoruz. Teknolojik liderliğimizi ve çözüm odaklı yaklaşımımızı bir kez daha göstermiş olduk. Dijital dönüşümümüzde çevreci ve ekonomik bir uygulama gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Güvenli dijital imza ile 35 milyon TL tasarruf
17.08.2019 - 04:07 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 04:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 2017’de başlattığı Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla yaklaşık 5 bin ağacın kesilmesini ve 150 bin ton su kaybını engelledi.
Etiketler : Turkcell,Güvenli Dijital İmza,
644244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644244.aspx
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