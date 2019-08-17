Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Türkiye’nin öncelikli gündemlerinden olan enerji alanında üç önemli genelge yayımlandı. Rusya ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yapım çalışmaları sürerken yayımlanan ilk genelge ile; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen işlemlerin zaman kaybetmeden sonuçlandırılması, ihtiyaç duyulan her türlü destek, yardım ve kolaylığın sağlanması için azami özen gösterilmesi istendi.

Bir diğer genelge ile; daha önce kurulan “Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu”nun adı, “Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu” olarak değiştirildi. Yeni dönemde kurula Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, BOTAŞ, MTA gibi kurumlardan üst düzey temsilciler katılacak. Kurul tarafından ihtiyaç duyulması hâlinde alt komite, danışma veya çalışma grupları oluşturulabilecek. Kurul toplantılarına konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecek. Son genelge ile; kamu binalarında enerji tasarrufunun artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda tasarruf hedefleri ve uygulamaların takip edilmesi sağlanacak. Bunların gerçekleşme oranları, Bakanlık tarafından Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.



Türk mühendisler Akkuyu’da görevde

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (Akkuyu NGS) çalışacak genç Türk mühendisler, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesindeki (MEPhI) 6,5 yıllık eğitimlerinin ardından görevlerine başlamanın sevincini yaşıyor. Dünyanın ilk nükleer santralinin bulunduğu Rusya’nın Obninsk şehrinde eğitimlerini tamamlayan ilk Türk öğrenci grubu, Akkuyu Nükleer AŞ’nin Ankara ofisi ve Mersin’deki santral sahasında işe başladı. Mühendislerden Anıl Memiş “Dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde eğitim almak inanılmazdı. Ülkemiz için açılacak santraldeki insanların başını çekmek de keza öyle... Nükleer enerji her şeyden önce temiz bir enerji kaynağı. Bunu sadece enerji gereksinimi olarak düşünmeyelim, ülkemizin yan sanayii de gelişecek ve binlerce kişilik istihdam alanı sağlanacak” dedi.