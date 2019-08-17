Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raporda, depremde 30 binden fazla işletmenin zarar gördüğü ve ekonomik kaybın bugünün parasıyla 200 milyar lira düzeyinde olduğu vurgulandı. Aradan geçen 20 yılda, Türkiye ekonomisindeki büyümeye paralel olarak, muhtemel bir depremin ekonomi üzerindeki vurucu etkisinin de büyüdüğüne dikkat çekildi.



Yirmi yılda 730 bin bina denetlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “17 Ağustos 1999 acı tecrübesinin ardından geçilen yeni yapı denetim sistemi uygulamasıyla, bugüne kadar 730 bin bina denetlendi” dedi. İnşaatı süren 393 bin binanın denetimine devam edildiğini belirten Bakan Kurum “Yaklaşık 22 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarında oturuyor. Devam eden inşaatların da tamamlanmasıyla bu rakam 35 milyona ulaşacak. Riskli alanlarda yer alan 557 bin bağımsız birime ilave olarak, 81 ilde 609 bin riskli yapıyı yeniliyoruz” diye konuştu.