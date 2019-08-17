Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili önemli açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Su kaynaklarımızın 40 milyar metreküpü, yani yüzde 74’ü sulama amaçlı; geri kalanı ise içme, kullanma ve sanayi suyu olarak kullanılıyor. Bu sebeple en büyük tasarruf sulamada yapılabilir” dedi. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ortalama olarak her yedi yılda bir kuraklık görüldüğüne işaret eden Pakdemirli “Bu sebeple toplumun refah seviyesini yükselten sulama projelerinin öncelikli olarak ve süratle hayata geçirilmesi gerekir. Bunu yaparken de su zengini bir ülke olmadığımız için, tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz. DSİ Genel Müdürlüğünce hizmete alınan sulama tesislerinde de, bu kapsamda su tasarrufu ön planda. Kapalı ve borulu sistemler kullanılıyor. Türkiye’de 6,65 milyon hektar alan şu an sulanabiliyor. Bunun yüzde 34’ünde klasik (vahşi), yüzde 38’inde kanaletli ve yüzde 28’inde kapalı sistem (borulu) sulama yapılıyor. 2003 öncesinde kapalı sistem sulama oranı yüzde 6 idi” diye konuştu.