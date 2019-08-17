Serbest piyasada dolar 5,56 liradan, euro ise 6,1760 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,5580 liradan alınan dolar 5,56 liradan, 6,1740 liradan alınan euro ise 6,1760 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,57 liradan, euro ise 6,20 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? (17 Ağustos 2019 güncel dolar ve euro)
17.08.2019 - 08:27 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 08:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte merak edilen 17 Ağustos 2019 güncel dolar ve euro...
Etiketler : dolar,euro,tl,
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