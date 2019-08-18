Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 24 saat açık olan Alo 181 hattına, Kurban Bayramı’nda uygunsuz kurban kesimleri ile ilgili şikâyetler yapıldı. Çağrı Merkezini bayram boyunca 4 bin 583 kişi ihbar için aradı. İhbarlar ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Adana’dan geldi. Çağrı operatörleri gelen ihbarları kayıt altına alarak anında ilgili kuruluşlara iletti. Bazı vatandaşlar ise ilginç isteklerde bulundu. İşte onlardan bazıları:

- Et dağıtımında kendisine 1 kilo daha az et düştüğünü söyleyen bir vatandaş “Gönlüm razı değil, şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

- Ağrı’dan arayan bir kurban satıcısı, Ankara’da kurban satışlarının ortalama kaç liradan gittiğini sordu.

- Kurbanlık boğasının kaçtığını söyleyen bir kadın “Onu 3 yıldır kurban için hazırlıyordum, yakalanması için ne olur yardım edin ya da bir ekip gönderin” dedi.

- Kurban atıklarından koku geldiğinin söyleyen bir vatandaş, bunun sağlığa zararlı olup olmadığını öğrenmek istedi...