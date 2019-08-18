Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Hem hükûmet cephesi hem de iş insanları dünyanın dört bir yanına ziyaretlerini sıklaştırıyor. Bu kapsamda 2020 yılının ocak ayında, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin organizasyonunda bir heyet, Şili’nin başkenti Santiago’da temaslarda bulunacak. Oluşturulacak ticaret heyeti; Peru, Paraguay, Ekvator, Uruguay, Arjantin ve Brezilya’dan gelecek satın almacılarla iş görüşmeleri yapacak.Heyetin ziyaret tarihi, 19-24 Ocak olarak belirlendi.

Öte yandan 25-28 Kasım’da Singapur’a da ticaret heyeti gidecek. Burada gıda ürünleriyle ilgili alıcı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapılacak. Singapur’un lojistik açıdan bulunduğu konumla, Asya-Pasifik Bölgesindeki diğer pazarlara yönelik geçiş kapısı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Pek çok ülke tarafından da bir merkez olarak kullanılan Singapur, 2018 yılında 12,4 milyar dolar değerinde gıda ürünü ithalatı gerçekleştirmişti.