Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılda 4 milyon ton üretim yaptıklarını, iç piyasadan 3,2 milyon ton atık kâğıt toplandığını, bunun da üretim için yeterli olmadığını vurgulayan Mustafa Saral, “Türk kâğıt sanayii, ithal ettiği atık kâğıtları geri dönüştürerek ihraç ediyor. Aldığımızdan çok daha fazlasını satıyoruz. Çöp ithal etmiyoruz. İsteyen gerek gümrüklerde gerek fabrikalarda ithal edilmiş tertemiz kâğıt balyalarını yerinde inceleyebilir. Yeterli atık kâğıt olsa, neden ithal edelim? İthalat yasaklanırsa, ham madde eksikliği nedeniyle sektördeki fabrikalar kapanır. Sokaktan toplanan kâğıdı alacak sanayii tesisi bulunamaz. Bu durumda, toplayıcılar da ellerindeki kâğıdı satamazlar ve onlar da iflas eder. Bu da ülkemizde daha fazla atığın toplanamadan sokakta kalması demek” dedi. Devletin, ham madde ithalatını yasaklamak yerine, iç piyasadan yeterli atık kâğıt toplanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade eden Saral, şöyle devam etti: Biz hiçbir kâğıdı israf etmiyoruz, tamamını alıyoruz. Daha fazla toplanırsa, daha fazla alırız, yeni fabrikalar açılır. Bu da ek istihdam demek. Temiz üretim yapıyoruz, atık kâğıdı geri dönüştürerek dünya çapında ormanları koruyoruz.