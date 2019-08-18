Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yılın ilk 6 ayında 4 bin 114 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 8 milyon 588 bin dolar gelir sağlandığını belirtti. Kayısının hem meyvesi hem de çekirdeğiyle döviz girdisi sağlayan ender ihracat ürünlerinden olduğuna dikkati çeken Özcan, “2018 yılının ağustos ayına göre kayısı çekirdeği fiyatlarında ciddi bir artış var. Geçen yıl hasat döneminde 2 lira 20 kuruşa satılan kükürtlü kabuklu çekirdeğin kilogram fiyatı şu an 3 liraya yaklaştı. Yine geçen yıl hasat döneminde natürel kayısı çekirdeği fiyatları 4 liraydı, şu an kilogram fiyatı 5 lira 50 kuruşu geçti. Bu yıl inşallah yıl sonu hedefimiz, geçen yıl 8 bin 600 ton olan kayısı çekirdeği ihracatımızı 10 bin tona çıkarmak. Bu 10 bin tonla 20 milyon doların üzerinde bir gelir bekliyoruz” dedi. Özcan, İtalya, Almanya, Danimarka, Hindistan, Fas, Irak, Rusya Federasyonu ve Belçika’nın kayısı ihracatı açısından önemli ülkeler olduğunu söyledi.