Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yolcuların 14 milyon 537 bini, günde ortalama 14 sefer yapan Ankara-Konya hattını kullandı. Ankara-Eskişehir hattında 17 milyon 284 bin, Ankara-İstanbul hattında 13 milyon 321 bin, Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 4 milyon 627 bin yolcu seyahat etti. YHT ile seyahat eden yolcuların yüzde 27,8’i “akraba ziyareti”, yüzde 18,9’u “iş ziyareti”, yüzde 18,9’u “tatil ve turizm”, yüzde 13’ü “diğer amaçlar”, yüzde 11’i “okula ulaşım”, yüzde 7,4’ü “işten eve evden işe ulaşım”, yüzde 2,6’sı ise “sağlık kurumuna ulaşım” için kullandı.

