Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huzur ve güven ortamının hakim olduğu kente gelen turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 25 artış yaşandı. Bayram tatili boyunca otellerde doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı Mardin’e gelen bazı ziyaretçiler ise çevre illerde konaklamak zorunda kaldı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, geçen yıl 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, “Mardin, turizmde altın çağını yaşıyor. Bayram boyunca tam doluluk oranıyla çalıştık. Yapılan anketlerde her 10 kişiden 7’si Mardin’e gelmek istiyor. Bütün misafirlerimizi Mardin’de ağırlamaktan mutlu olacağız” dedi.