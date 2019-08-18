İstanbul Kapalıçarşı'da 5,5580 liradan alınan dolar 5,56 liradan, 6,1740 liradan alınan euro ise 6,1760 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,57 liradan, euro ise 6,20 liradan satılmıştı. 