İstanbul Kapalıçarşı'da 5,5580 liradan alınan dolar 5,56 liradan, 6,1740 liradan alınan euro ise 6,1760 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,57 liradan, euro ise 6,20 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? (18 Ağustos 2019 güncel dolar ve euro)
18.08.2019 - 08:25 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 08:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte 18 Ağustos 2019 güncel dolar ve euro' da son durum ...
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,tl,
644467 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644467.aspx
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