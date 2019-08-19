Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, “uçtan uca yerlileşme” olarak da bilinen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, 30 milyar dolarlık it atı bitirmeyi hedefliyor. Yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilmesi amacıyla oluşturulan program, “takım tezgahları” sektörü tarafından da yakından takip ediliyor. Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık; sanayideki gelişmenin, kendi sektörlerine duyulan ihtiyacı artırdığını, ancak bugün ihtiyacın sadece yüzde 15’inin yerli üretimle karşılanabildiğini söyledi. Varlık, bu rakamın da yüzde 70’lik kısmını metal şekillendirme ile sac işleme makinelerinin oluşturduğunu; özellikle otomotiv, havacılık, savunma gibi alanlarda yaklaşık 1 milyar dolarlık dışa bağımlılık yaşandığını belirtti. Takım tezgahlarının Türkiye’de üretilmesi için gerekli çalışmaları ortaya koyan bir rapor hazırladıklarını ve bunu Bakanlığa sunduklarını anlatan Varlık, “Maliyeti yüksek hassas makinelerin, ölçüm ve kontrol ekipmanlarının, test laboratuvarlarının içerisinde yer alacağı AR-GE ve Mükemmeliyet Merkezi kurulmalıdır. Yatırım yapacak olan firmalara en az 10 yıl boyunca finansman desteği garanti edilmelidir. Kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanabilecek riskler minimize edilmelidir. Tezgah üreticileri ve komponent üreticilerinin yer alacağı serbest bölge benzeri bir kümelenme de oluşturulabilir” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yerli takım tezgahı üretebilmek için, tasarım ve üretim konusunda yetişmiş iş gücünün de çok önemli olduğunu vurgulayan Varlık “Dünyada da çok başarılı örneklerdeki gibi, Takım Tezgahları Mühendisliği bölümü açılabilir. Bu fakültelerde, Türkiye ve yurt dışında uzmanlaşmış olan akademisyenler görevlendirilerek, gelişim hızlandırılabilir” ifadelerini kullandı.