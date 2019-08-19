Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1997 yılında açılan Profilo AVM, yeni sahibini bekliyor. AVM, İş Bankası'nın internet sitesindeki gayrimenkul ilanları bölümünde bulunan ilanla satışa çıktı. İlanın detaylarında teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedelinin 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak görülüyor.