Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Türk-İş’in, süreç boyunca yüksek oranları telaffuz etmesine rağmen yüzde 8+4’e imza atması, eleştirileri beraberinde getirmişti. Şimdi işçiler, tıpkı memurlarda olduğu gibi, masada birden fazla konfederasyonun yer alması gerektiğini belirtiyor. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz “Gönül arzu eder ki, memurlarda olduğu gibi işçi konfederasyonları da masaya birlikte otursun, sözleşme sürecini yönetebilsin. Aynı zamanda sadece bu sözleşmede değil, asgari ücrette de beraber oturulsun. Konfederasyonların birlikte hareket etmesi, istişare mekanizmasının devrede olması ve ortak görüş sergilemeleri, işçinin her zaman lehine olur” dedi.

Her yıl asgari ücrette temsil sorununun gündeme geldiğini ifade ede Öz, şöyle devam etti: Asgari ücret sadece Türk-İş üyelerini ilgilendiren bir konu değil ki. 13 milyon asgari ücretli var. Sadece iki milyonu sendikalı. Görüşmelerde yetkili sendikanın temsil ettiği çalışan sayısı ise 1 milyon. Geriye kalanlar temsil edilmiyor. Temsilde adalet mekanizmasını koyarsınız sonuçlar da isabetli olur.