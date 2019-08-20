Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin “Mayıs ve haziran aylarında yüzde 14 olan banka kredisi kullanım oranı, temmuz ayında da aynı kaldı. Ancak ağustos ayının ilk günlerinde faiz indirimi hamlesiyle, özellikle beklemede olan kesimler harekete geçti. Artışı, ağustos ayı itibarıyla görmeye başlayacağız” dedi. Bu arada rapora göre;

- Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %5’lik kısmı, yabancı yatırımcılara yapıldı. Bu satışlarda %38 oranında 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

- Temmuz ayında peşinat kullanım oranı %42, banka kredisi kullanım oranı %14 ve senet kullanım oranı %44 seviyesinde gerçekleşti.