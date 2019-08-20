GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin “Mayıs ve haziran aylarında yüzde 14 olan banka kredisi kullanım oranı, temmuz ayında da aynı kaldı. Ancak ağustos ayının ilk günlerinde faiz indirimi hamlesiyle, özellikle beklemede olan kesimler harekete geçti. Artışı, ağustos ayı itibarıyla görmeye başlayacağız” dedi. Bu arada rapora göre;
- Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %5’lik kısmı, yabancı yatırımcılara yapıldı. Bu satışlarda %38 oranında 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi.
- Temmuz ayında peşinat kullanım oranı %42, banka kredisi kullanım oranı %14 ve senet kullanım oranı %44 seviyesinde gerçekleşti.
Yabancılar stüdyo dairelere yöneliyor
20.08.2019 - 03:19 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 03:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
REIDIN ve GYODER tarafından aylık açıklanan “Yeni Konut Fiyat Endeksi” raporuna göre; temmuz ayında fiyat artışı, bir önceki aya göre 0,32, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,75 oranında gerçekleşti.
GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin “Mayıs ve haziran aylarında yüzde 14 olan banka kredisi kullanım oranı, temmuz ayında da aynı kaldı. Ancak ağustos ayının ilk günlerinde faiz indirimi hamlesiyle, özellikle beklemede olan kesimler harekete geçti. Artışı, ağustos ayı itibarıyla görmeye başlayacağız” dedi. Bu arada rapora göre;
Etiketler : yabancı konut satış,konut satışı,
644887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644887.aspx
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