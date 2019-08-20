Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 sene sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, ihracatçı firmalara uygun finansman imkânı sağlanıyor. Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam “Ülkemizi ekonomik refaha ulaştırması açısından, ihracat yapan firmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kampanyamız ile müşterilerimize, uygun vade ve avantajlı oranlarla finansman desteği sağlıyoruz” dedi. İhracatçı firmalara özel indirimli masraf paketleri de sunan kampanya, tüm avro ve dolar finansman ihtiyaçlarını kapsıyor.