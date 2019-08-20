2019 sene sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, ihracatçı firmalara uygun finansman imkânı sağlanıyor. Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam “Ülkemizi ekonomik refaha ulaştırması açısından, ihracat yapan firmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kampanyamız ile müşterilerimize, uygun vade ve avantajlı oranlarla finansman desteği sağlıyoruz” dedi. İhracatçı firmalara özel indirimli masraf paketleri de sunan kampanya, tüm avro ve dolar finansman ihtiyaçlarını kapsıyor.
İhracat yapana uygun kaynak
20.08.2019 - 03:49 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Finans, KOBİ’lere destek olacak “İhracat Destek Finansmanı”nı müşterilerine sundu.
Etiketler : türkiye finans,
644892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644892.aspx
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