Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde açtığı yeni mağazası ile dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen yolculara hizmet verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 200 metrekare büyüklüğündeki mağaza, markanın doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan kadın - erkek hazır giyim ve aksesuar koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturacak.
Dış hat yolcuları ‘şıklıkla’ karşılanacak
20.08.2019 - 14:18 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giyim markası Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde mağaza açtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beymen Club,
645023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/645023.aspx
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