Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Teknoloji en büyük inovasyon alanlarından biri hiç şüphesiz tekstil. Araştırmalar da gösteriyor ki gelecek akıllı tekstil ürünlerinde. Dünyada 160 milyar dolara ulaşan akıllı tekstil pazarının, 2025 yılında 475 milyar dolara, 2030’da ise 3 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Çin, ABD ve Almanya’nın sürükleyici gücü oluşturduğu bu pazarda Türkiye’nin akıllı tekstil ürün ihracatı ise 1,7 milyar dolar civarında. Yatırımlarıyla Türkiye’de bu alanda liderlik yapan Zorlu Holding “Akıllı Hayat 2030” vizyonu çerçevesinde akıllı tekstil pazarına odaklanıyor. Yıl sonuna kadar 140 milyon dolarlık ihracat hedefleyen Zorlu Tekstil Grubu, halihazırda cirosunun yüzde 20’sini oluşturan akıllı tekstilin cirodaki payını 2025 yılında yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyor.

Dünyada büyük bir dönüşümün yaşandığını ve bu dönüşümden tekstil sektörünün de derinden etkilendiğini ifade eden Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, bu değişimi iyi yönetenlerin gelecekte küresel tekstil gündemini de belirleyeceğini söyledi. Yüngül, “İletken kumaşlar, teknik tekstil, giyilebilir teknolojileri gelecekte sektörü belirleyecek en önemli inovasyon alanları. Bu alanda Ar-Ge ve teknolojiye büyük yatırımlar yapıyoruz. Vietnam gibi 30 dolarlık işçilik ücretiyle üretimin yapıldığı bir dünyada fason üretim ile ayakta kalamazsınız. Onun için teknolojiye yatırım yapmanız şart. Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde otomobilin karoseri bile tekstilden olacak. Hatta öyleki bir gün üzerinize örttüğünü nevresim bütün sağlık aktivitelerimizi ortaya dökecek” dedi. Yüngül, Zorlu Tekstil’in teknik tekstil ürünleriyle kendisini dünya çapında ispatladığını belirterek, bugün Barselona takımının formasından tutun da Adidas’ın bağcıklarına kadar kendi ürünlerini kullanıldığını kaydetti.



Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın da bugüne kadar pek çok yenilikçi projeye imza attıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “Güvenlik güçlerimiz artık Korteks’in DRY TOUCH kumaşları ile üretilmiş üniformalarla görev yapıyor. Otomotivde dünya markaları ile çalışıyoruz. Yaklaşık 5 bin ton otomotiv ipliği ihracatımızla, Avrupa’daki tüketimin yüzde 15’ini tek başımıza biz karşılıyoruz. Antibakteriyel tekstil ürünlerimiz ile bu alanda çok daha fazla büyüyebileceğimizi öngörüyoruz. Teknik tekstilde; stor, black-out, out door, tente gibi ürünleri geliştiriyoruz. Kendini temizleyen storlarımıza FR ve anti bakteriyel özelliklerini ekleyerek İngiltere ve İsrail bölgelerine gerçekleştirdiğimiz satışları arttırmayı hedefliyoruz. Korteks ve Zorlu Tekstil iş birliğinde PVC içermeyen Sun Screen kumaş satışına başlıyoruz. Bunun dışında yepyeni, sıra dışı işler yapmayı hedefliyoruz. Elektrikle tekstilin bir arada kullanıldığı iletken teknolojilere özel olarak odaklandık. Bununla ilgili de Vestel ile ortak yürüttüğümüz TÜBİTAK destekli çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ana alanımız olan ev tekstili dışında akıllı tekstilin ana trendlerinden biri olan kompozit alanında gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.”

SINIR TANIMAYAN ÜRÜNLER

İşte Zorlu Tekstil tarafından üretilen inovatik

ürünler:

l Vücut sıcaklığı, tansiyon, kalp atışı gibi vücut fonksiyonlarını ölçerek kayıt altına alan ve kullanıcıları uyararak doğru hareketler yapılmasını sağlayan sporcu kıyafetleri

l Kesilmeyen eldivenler

l Çalışanlar üzerindeki statik elektrik yükü birikimini engelleyen antistatik iplikler

l Şarj edilebilen LED’li perde

l NFPA 701 testini geçen yanmaz stor perde.

l Özel apresi sayesinde, uçuştukça hava kalitesini iyileştiren perde.

l Kendini temizleyen stor ve kumaş perdeler

l Hırsızlara karşı alarm özelliğine sahip stor perde

l Güneş enerjisinden faydalanarak enerji verimliliğine katkı sağlayan perdeler.

l Hastanelerde kullanılmak üzere geliştirilen anti bakteriyel nevresimler.

l Ion terapisi yapan nevresim takımları.

l Uyku analizi yapan alezler

l Kalp ritmini ölçen t-shirt

l Elektromanyetik dalgalara karşı kalkan görevi üstlenen ev tekstil ürünleri

l DRY TOUCH teknolojisiyle üretilin kumaşlar havanın dışarıdan içeriye, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasını sağlıyor