Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet altını da 1810 liradan alıcı buldu. Altın fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 24 artarken, dolarda yüzde 5, avroda yüzde 2 prim gerçekleşti ve altın güvenli liman özelliğini korudu. Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, sahtecilik de zirveye çıktı. Kuyumcukent İşletme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Karbeyaz “Bir kilo altın bulan kuymucu dükkanı açıyor. Bu kadar kolay olmamalı. Bilmeden dükkan açanların bir metalin üzerine altın kaplamasını anlaması mümkün değil. Şu anda sahte altın yüzünden vatandaş mağdur oluyor” dedi. Bir kuyumcu ise gerçek altınla sahtesini anlamak için mihenk taşı kullandıklarını belirterek “Mihenk taşına sahte ve gerçeği sürer, üzerine altın suyu dökeriz. Gerçek altının izi kalır, sahtesinin kaybolur. En iyisi bilinen yerden almak” dedi.