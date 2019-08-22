Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank’ın yeni ürünü yeni hesap, dolar ve avro cinsinden birikimlerini kazançlı bir yatırım aracı olarak lira mevduatında değerlendirmek isteyenler için başlatıldı. Hesap açılış alt limitinin 500 lira olduğu ürün kapsamında hesabındaki dövizini satarak dövizden liraya geçenlere, belirlenen vade aralıklarına göre yüzde 0.95 ile yüzde 1.10 arasında ilave marj uygulanıyor. Kurdaki dalgalanmanın azaldığı ve liranın değer kazandığı bir dönemde, geliştirilen yeni mevduat ürünlerine olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, daha önce dövize yönelen mevduat sahiplerinin TL gibi kazançlı yatırımlara yönelmesini beklediklerini söyledi. Arslan “Gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaştırmanın son bulmaya başlaması, uluslararası yatırım iklimini biraz daha yumuşattı. Bu süreçte, ülkemizde hayata geçirilen ekonomik uygulamaların başarıya ulaşması da piyasalara güven verdi. Bu koşullar altında, gelecek dönemde Türk Lirası varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası’nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün daha önce dövize yönelen müşterilerimizin TL’ye geçişini hızlandırmasını bekliyoruz” dedi.