Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memur ya da hükümetin 23 Ağustos’a kadar Hakem Kurulu’na başvurması gerekiyor. Kurul en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak. Görüşmelerin ardından dün basın toplantısı düzenleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gelinen noktada müzakerelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını, Hakem Kurulu sürecinin 21 Ağustos itibarıyla resmen başladığını ifade etti. Selçuk “Mumur ve emeklilerin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak” ifadesini kullandı.

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıkladı. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklifi memur konfederasyonları kabul etmedi. Bunun üzerine hükümet 18 Ağustos’ta 2020 için teklifini yüzde 4+4, 2021 için de yüzde 3+3 olarak revize etti. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ikinci teklifin de sözleşme imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirtip yeni teklif beklediklerini söyledi. Yeni teklif gelmeyince Hakem Kurulu süreci başlamış oldu.

İŞTE TALEPLER

* Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

* Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

* Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.