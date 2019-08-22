Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkuyu NGS’nin 9 şiddetindeki bir depreme, tsunamiye, bir uçağın çarpmasına karşı dayanıklı ve maksimum güvenlikli yeni 3+ nesil VVER reaktöre sahip olacağı belirtildi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde 12 ayrı ülkede 36 nükleer enerji projesi inşasını sürdüren ve 70 yılı aşkın tecrübesiyle önce çıkan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatam tafından Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde inşa edilen santralin 3+ nesil VVER-1200 reaktörleri, bugün itibarıyla Macaristan, Banglades, Belarus ve Mırsır’ın da bulunduğu 12 ülke tarafından tercih ediliyor. Akkuyu ile aynı tip reaktörü kullanan Leningrad NGS-2’yi ziyaret eden İhlas Haber Ajansı (İHA) uzmanlardan konu hakkında bilgi aldı.

LNGS Başmühendislerinden İgor Lojnikov, Türkiye’de yapılmakta olan Akkuyu NGS’nin Leningrad NGS ile aynı teknolojiye sahip olacağını belirterek, “Rus tasarımı 3. nesil VVER-1200 reaktörleri olacak. Bu santralde yeni bir Fukuşima, Çernobil faciasının yaşanması imkansız. Bir uçağın çarpma şiddetine bile dayanıklı olan santral, olası tsunami ve sellere dayanması için deniz seviyesinin üstünde inşa ediliyor. Ayrıca dışarıda patlama yaşanmasına, anormal kar ve buz yüklerinin etkisine de dayanacak şekilde tasarlandı” dedi.