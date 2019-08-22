Dolar - euro kaç TL? 22 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,72 civarında işlem görerek güne başladı.
Euro/TL ise, 6,35 seviyelerinde yer alıyor.
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Dolar - euro kaç TL? 22 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,72 civarında işlem görerek güne başladı.
Euro/TL ise, 6,35 seviyelerinde yer alıyor.
Etiketler : dolar,euro,durum,